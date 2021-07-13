Редкую черную крякву сфотографировали в Красноярском крае, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».

Пониженные участки рельефа на территории Шушенского района превратились в водоемы. Такого обилия свободной поверхности воды, пожалуй, еще не бывало. И эти импровизированные «озера» стали прибежищем для водоплавающих.

Старшему научному сотруднику национального парка «Шушенский бор» Любовь Першиной удалось сфотографировать крупных уток на одном из таких водоемов по дороге в село Алтан.

Черная кряква похожа на обыкновенную, и в полете их сложно различить. Но все же между этими видами имеются существенные отличительные особенности. У черных крякв самцы и самки внешне не отличаются.