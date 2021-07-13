Фото: © «Шушенский бор»
Редкую черную крякву сфотографировали в Красноярском крае, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».
Пониженные участки рельефа на территории Шушенского района превратились
в водоемы. Такого обилия свободной поверхности воды, пожалуй, еще не бывало. И
эти импровизированные «озера» стали прибежищем для водоплавающих.
Старшему научному сотруднику национального парка «Шушенский
бор» Любовь Першиной удалось сфотографировать крупных уток на одном из таких
водоемов по дороге в село Алтан.
Черная кряква похожа на обыкновенную, и в полете их сложно
различить. Но все же между этими видами имеются существенные отличительные
особенности. У черных крякв самцы и самки внешне не отличаются.
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