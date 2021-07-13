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Путин встретится с Лукашенко в Петербурге

Источник:
ТАСС
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Фото: © International Olympic Committee

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник встретятся в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее о визите Лукашенко в Россию сообщила пресс-служба белорусского лидера. «В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», —  говорится в сообщении.

В Минске отметили, что визит «продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов». Президентский борт Лукашенко уже вылетел с аэродрома Болбасово (Оршанского района Витебской области).

Последняя встреча президентов двух государств состоялся в конце мая в Сочи в резиденции Бочаров Ручей. Тогда Путин и Лукашенко обсудили торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией, в разговоре упоминался и инцидент с самолетом Ryanair. Президенты также совершили морскую прогулку.

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