Клип BTS об ограничениях во время пандемии попал в топ YouTube

Клип группы BTS на песню «Permission to Dance» («Разрешение на танец») закрепился на первом месте в трендах YouTube и за четыре дня собрал более 100 миллионов просмотров.

По сюжету нового клипа музыканты группы BTS отпускают в него фиолетовый воздушный шарик, как символ свободы и счастья. Люди в масках видят его и начинают танцевать.

В тексте музыканты призывают поддаться ритму сердца, жить здесь и сейчас и ничего не бояться.

Премьера клипа состоялась 9 июля. За это время видео посмотрели почти 130 миллионов пользователей Сети. Клип за «Permission to Dance» на момент написания новости, занимает первое место в трендах YouTube.