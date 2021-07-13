Штормовой ветер с грозами и градом обрушится на Бурятию

Синоптики объявили штормовое предупреждение для Бурятии. Сильный ветер с грозой и градом обрушится на республику во вторник вечером, непогода продержится несколько дней, сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник по юго-западу, югу и Прибайкалью, в среду в большинстве районов, а в четверг по северной половине республики ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, возможен град. Ветер усилится до 20, а местами до 24 метров в секунду. Температура понизится на 8 и более градусов.

Спасатели предупредили, что в эти дни повысится риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства могут случиться аварии, движение на автомобильных дорогах будет затруднено.

Сотрудники МЧС просят жителей не выходить в горы и на водоемы. Во время сильного ветра, находясь дома, закрыть окна. Находясь на улице, не приближаться к деревьям, рекламным щитам, ветхим строениям.