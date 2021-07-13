Власти спрогнозировали увеличение зарплат в России

Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты в 2021 году почти на 5 тысяч рублей, то есть на 9% по отношению к уровню прошлого года. Средняя зарплата по стране превысит 56 тысяч рублей.

По данным Росстата, средний доход населения в стране составил 35,3 тысячи рублей в месяц, средняя пенсия — 14,9 тысячи, средняя зарплата — 51 тысяча рублей. Минэкономразвития прогнозирует повышение средней заработной платы в 2021 году на 5 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 2022 года темпы роста среднемесячной зарплаты будет увеличиваться и к 2024 году ее уровень приблизится к 68 тысячам рублей, пишет «Ведомости» со ссылкой на обновленный в июне макроэкономический прогноз.

Между тем, по исследованию Росстата, которое было опубликовано в июне, реальная средняя заработная плата отличается от официально заявленных цифр. Так, в 2020 году средний доход россиянина составил не 50 тысяч, а 32,4 тысячи рублей в месяц. А после вычета налога эта сумма снижается до 28 тысяч.