Менеджер МакSим объяснила тишину вокруг состояния певицы

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла слухи
об ухудшении состояния здоровья артистки и объяснила, почему поклонникам не рассказывает
о реальном положении дел.
«Cуществует врачебная тайна. И без разрешения родственников в
том числе, мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта
информация касается только близкого окружения», — ответила Соколова одной и подписчиц,
отвечая на вопрос, почему не рассказывают о состоянии здоровья певицы.
При этом Маргарита Соколова опровергла информацию о том, что
МакSим стало хуже, поскольку ранее в СМИ появилась информация что у нее начался
сепсис.
«Правда одна, она борется с болезнью. И надежда есть, и есть
подвижки позитивные», — заключила представительница артистки.
Певица МакSим заболела 11 июня, через два дня ее
госпитализировали с пневмонией. 19 июня ее ввели в искусственную кому, в
которой она находится уже больше трех недель.