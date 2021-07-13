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Менеджер МакSим объяснила тишину вокруг состояния певицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья артистки и объяснила, почему поклонникам не рассказывает о реальном положении дел.

«Cуществует врачебная тайна. И без разрешения родственников в том числе, мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения», — ответила Соколова одной и подписчиц, отвечая на вопрос, почему не рассказывают о состоянии здоровья певицы.

При этом Маргарита Соколова опровергла информацию о том, что МакSим стало хуже, поскольку ранее в СМИ появилась информация что у нее начался сепсис.

«Правда одна, она борется с болезнью. И надежда есть, и есть подвижки позитивные», — заключила представительница артистки.

Певица МакSим заболела 11 июня, через два дня ее госпитализировали с пневмонией. 19 июня ее ввели в искусственную кому, в которой она находится уже больше трех недель.


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