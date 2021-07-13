НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм про работу почтальона в постапокалипсис отметили на Каннах

Источник:
Sibnet.ru
185 0

Короткометражный фильм «Почтальон» российского режиссера Клима Тукаева получил первый гран-при конкурса молодых талантов в рамках Каннского фестиваля.

Действие фильма-антиутопии «Почтальон» происходит в постапокалиптическом будущем, где герой продолжает исполнять свои обязанности, хотя в этом, кажется, уже нет смысла.

По правилам конкурса фильм должен быть снят в вертикальном «мобильном» формате 9/16 и не может превышать трех минут.

Фильм доступен для просмотра с 12 часов дня 13 июля до 12 часов дня 15 июля. Затем доступ к нему будет закрыт, сообщает «Российская газета». 


Еще по теме
Фильм «Петровы в гриппе» Серебренникова купят 15 стран
Александр Петров описал свои отношения с Данилой Козловским
Marvel представила трейлер проекта про альтернативных супергероев
Дэймон решил войти в историю отказом Кэмерону
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новый парк у ЛДС в Новосибирске откроется через год
Аэропорту Абакана присвоено имя Василия Тихонова
Заключенные сбежали из новосибирской колонии
Гены неандертальцев Алтая дали ученым новые подсказки
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 227 баллов
  • ld_andrey — 227 баллов
  • Шурик96 — 217 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Россия потребовала к себе уважения от США
Меркель унизила Байдена позицией по «Северному потоку — 2»
Зеленский призвал Запад надавить на Россию
Годовая инфляция в России подскочила в июне
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Самое обсуждаемое
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru