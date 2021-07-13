Фильм про работу почтальона в постапокалипсис отметили на Каннах

Короткометражный фильм «Почтальон» российского режиссера Клима Тукаева получил первый гран-при конкурса молодых талантов в рамках Каннского фестиваля.

Действие фильма-антиутопии «Почтальон» происходит в постапокалиптическом будущем, где герой продолжает исполнять свои обязанности, хотя в этом, кажется, уже нет смысла.

По правилам конкурса фильм должен быть снят в вертикальном «мобильном» формате 9/16 и не может превышать трех минут.

Фильм доступен для просмотра с 12 часов дня 13 июля до 12 часов дня 15 июля. Затем доступ к нему будет закрыт, сообщает «Российская газета».