Фильм про работу почтальона в постапокалипсис отметили на Каннах

Короткометражный фильм «Почтальон» российского режиссера
Клима Тукаева получил первый гран-при конкурса молодых талантов в рамках
Каннского фестиваля.
Действие фильма-антиутопии «Почтальон» происходит в
постапокалиптическом будущем, где герой продолжает исполнять свои обязанности,
хотя в этом, кажется, уже нет смысла.
По правилам конкурса фильм должен быть снят в вертикальном «мобильном» формате 9/16 и не может превышать трех минут.
Фильм доступен для просмотра с 12 часов дня 13 июля до 12
часов дня 15 июля. Затем доступ к нему будет закрыт, сообщает «Российская газета».