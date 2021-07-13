Олимпийская деревня открылась в Токио

Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии, объявил организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио.
Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива,
составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18
тысяч спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр
заселят около 3,8 тысяч квартир. Атлеты будут прибывать в деревню за пять дней
до начала своих соревнований и будут обязаны покинуть ее в течение двух суток
после их завершения.
Между тем организаторы могут позволить некоторым спортсменам
продлить срок проживания, если они потребуются для проведения тренировок других
атлетов, таких как борцы и теннисисты. Кроме того, им разрешат остаться, чтобы
обеспечить присутствие представителей всех стран - участниц Олимпиады на
церемониях открытия и закрытия Игр.
Для предотвращения распространения коронавируса на
территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок,
предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Помимо этого,
атлетам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить
защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее им
позволят проносить алкогольные напитки в свои номера при условии, что они будут
употреблять их в одиночестве.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа
2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с
23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных
болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в
шести японских префектурах, включая Токио.