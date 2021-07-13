НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Гены неандертальцев Алтая дали ученым новые подсказки

Источник:
ИноСМИ
240 0
Археологи на раскопках в Чагырской пещере
Фото: © ИАЭТ

Ученые проанализировали геномы неандертальцев, выделенные из останков, найденных в Чагырской пещере и пещере Окладникова на Алтае. Исследования дали новые подсказки о возможном социальном устройстве неандертальцев, пишет журнал Sience.

Более 49 тысяч лет назад семья неандертальцев поселилась в пещере в Алтайских горах с видом на долину реки, где паслись зубры, олени и дикие лошади. В главной галерее этой пещеры девочка-подросток потеряла зуб.

Ученые проанализировали геномы девочки, ее отца и еще 12 их родственников. Благодаря новым геномам неандертальцев число уже имеющихся увеличилось практически вдвое, и они дают представление о неандертальцах, живших на восточном краю их ареала в тот момент, когда они уже были близки к вымиранию.

Эти геномы также стали первыми настоящими подсказками касательно социального устройства неандертальцев. Анализ позволил впервые выявить пару отец-дочь. К тому же генетический материал свидетельствует, что взрослые мужчины оставались со своими семейными группами, подобно мужчинам во многих современных сообществах.

По мнению ученых, если судить по имеющимся данным, все указывает на то, что неандертальцы жили маленькими группами мужчин, связанных узами близкого родства.

Тема: Раскопали в Сибири
Археологи отправились на поиски легендарной прародины монголов
Археологи продолжат изучение тайн исторического центра Тары
Раскрыта тайна первых обитателей Денисовой пещеры
Сибирь оказалась виновницей самой страшной катастрофы на Земле
смотреть все
Алтайский край #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новый парк у ЛДС в Новосибирске откроется через год
Аэропорту Абакана присвоено имя Василия Тихонова
Заключенные сбежали из новосибирской колонии
Гены неандертальцев Алтая дали ученым новые подсказки
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 241 голос
  • Elenapl5 — 169 голосов
  • MDIMAN — 141 голос
написать кричалку
Картина дня
Россия потребовала к себе уважения от США
Меркель унизила Байдена позицией по «Северному потоку — 2»
Зеленский призвал Запад надавить на Россию
Годовая инфляция в России подскочила в июне
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

ANVikulov

Что за дела в Казахстане 35-38. За литр. В уши нам дуют. Сами казахам по 30 руб за литр продают оптом....

-Керя-

Враньё Воровство Предательство

ANVikulov

Стоимость 1 литра бензина АИ 92 достигала 26.41 рубля, что в национальной валюте составляет 151 тенге....Что...

лачинов

Это чем же она его унизила? Тем что канцлер Германии так же защищает интересы своей страны как американские...
Sibnet.Ru