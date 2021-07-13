Гены неандертальцев Алтая дали ученым новые подсказки

Ученые проанализировали геномы неандертальцев, выделенные из останков, найденных в Чагырской пещере и пещере Окладникова на Алтае. Исследования дали новые подсказки о возможном социальном устройстве неандертальцев, пишет журнал Sience.

Более 49 тысяч лет назад семья неандертальцев поселилась в пещере в Алтайских горах с видом на долину реки, где паслись зубры, олени и дикие лошади. В главной галерее этой пещеры девочка-подросток потеряла зуб.

Ученые проанализировали геномы девочки, ее отца и еще 12 их родственников. Благодаря новым геномам неандертальцев число уже имеющихся увеличилось практически вдвое, и они дают представление о неандертальцах, живших на восточном краю их ареала в тот момент, когда они уже были близки к вымиранию.

Эти геномы также стали первыми настоящими подсказками касательно социального устройства неандертальцев. Анализ позволил впервые выявить пару отец-дочь. К тому же генетический материал свидетельствует, что взрослые мужчины оставались со своими семейными группами, подобно мужчинам во многих современных сообществах.

По мнению ученых, если судить по имеющимся данным, все указывает на то, что неандертальцы жили маленькими группами мужчин, связанных узами близкого родства.