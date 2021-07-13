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Замдиректора клиники Мешалкина Покушалов признал свою вину в суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов признал свою вину в суде, его дело рассматривают в особом порядке.

Покушалова подозревают по статьям, которые квалифицируются как тяжкие — 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и 174 УК РФ (отмывание денежных средств, полученных преступным путем).

В дальнейшем список фигурантов расширился: в июне того же года суд санкционировал арест экс-директора клиники, академика РАН Александра Караськова и его заместителя и супруги Ирины Бойцовой.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых, в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Выслушав его, Покушалов заявил, что признает себя виновным и раскаивается. Очередные слушания состоятся 28 июля.

Дело врача-кардиохирурга слушается в особом порядке (по упрощенной процедуре), поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Основное дело о хищениях в клинике сейчас находится на изучении в прокуратуре Новосибирской области.

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Новосибирск #ЧП #Громкое дело
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