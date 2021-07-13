Томские ученые займутся созданием вакцин нового поколения

Томские ученые совместно с коллегами из Санкт-Петербурга займутся биоинжинирингом вакцин нового поколения, сообщила пресс-служба ТГУ.

Представители ТГУ и Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток планируют проводить совместные исследования, направленных на создание платформы для вакцин нового поколения.

Это позволит оперативно обновлять состав препаратов для иммунопрофилактики в зависимости от того, какой возбудитель угрожает населению.

«Необходимы вакцины, состав которых можно обновлять оперативно … Существует четыре типа вакцин. Два из них – инактивированные и рекомбинантные – известны давно, ещё два – векторные вакцины и мРНК – это новое направление. В условиях, когда патоген быстро мутирует, крайне важно иметь возможность быстрой модификации вакцины», – объяснил проректор ТГУ по научной и инновационной работе Александр Ворожцов.

Создавать принципиально новые и безопасные средства иммунологической защиты исследователи будут с помощью современных технологий инженерной биологии, к развитию которых приступает научно-образовательный комплекс Томской области.