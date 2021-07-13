НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Петровы в гриппе» Серебренникова купят 15 стран

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Фото: © кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова заинтересовал иностранных дистрибьюторов и продюсеров, права на показ ленты планируют приобрести минимум 15 стран.

Известно о 15 странах, пожелавших приобрести права на показ «Петровых в гриппе», среди которых Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия и другие, сообщает «Интерфакс».

Премьерный показ «Петровых в гриппе» состоится в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. В прокат картина выйдет 9 сентября.

Фильм «Петровы в гриппе», снятый по одноименному роману Алексея Сальникова, рассказывает о самой обычной семье, которая заболела гриппом, но именно в этот момент и заканчиваются все тривиальности их заурядной жизни.


Еще по теме
Фильм про работу почтальона в постапокалипсис отметили на Каннах
Александр Петров описал свои отношения с Данилой Козловским
Marvel представила трейлер проекта про альтернативных супергероев
Дэймон решил войти в историю отказом Кэмерону
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новый парк у ЛДС в Новосибирске откроется через год
Аэропорту Абакана присвоено имя Василия Тихонова
Заключенные сбежали из новосибирской колонии
Гены неандертальцев Алтая дали ученым новые подсказки
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 241 голос
  • Elenapl5 — 169 голосов
  • MDIMAN — 141 голос
написать кричалку
Картина дня
Россия потребовала к себе уважения от США
Меркель унизила Байдена позицией по «Северному потоку — 2»
Зеленский призвал Запад надавить на Россию
Годовая инфляция в России подскочила в июне
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Самое обсуждаемое
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru