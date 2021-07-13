Фильм «Петровы в гриппе» Серебренникова купят 15 стран

Фото: © кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова заинтересовал иностранных дистрибьюторов и продюсеров, права на показ ленты планируют приобрести минимум 15 стран.

Известно о 15 странах, пожелавших приобрести права на показ «Петровых в гриппе», среди которых Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия и другие, сообщает «Интерфакс».

Премьерный показ «Петровых в гриппе» состоится в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. В прокат картина выйдет 9 сентября.

Фильм «Петровы в гриппе», снятый по одноименному роману Алексея Сальникова, рассказывает о самой обычной семье, которая заболела гриппом, но именно в этот момент и заканчиваются все тривиальности их заурядной жизни.