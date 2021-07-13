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Теплая неделя придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая с кратковременными дождями погода установится на неделе в Забайкальском крае. Температура воздуха прогреется до 32 градусов выше нуля, сообщила пресс-служба регионального гидрометцентра.

В начале недели ожидаются ливни и грозы, но на температуру это не повлияет. Так, днем в течение недели ожидается от 23 до 28 градусов выше нуля, ночью —13-18 градусов, а к концу недели ожидается повышение температуры.

Так, ближе к выходным в Забайкалье ожидается до 27-32 градусов днем. Ветер восточной четверти слабый, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами будет отмечаться туман.

Ранее синоптики сообщали, что июль в Забайкальском крае будет теплым, но влажным, с обилием дождей и гроз. Практически по всем районам ожидается выпадение осадков выше нормы.

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Забайкалье #Гео
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