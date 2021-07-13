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Руководителя клуба отстранили после стрельбы в лагере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Руководитель ВПК «Юный армеец» отстранен от руководства клубом после инцидента со стрельбой в детском лагере, сообщает министерство образования Новосибирской области.

По предварительной информации следствия, около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в туристический поход на двое суток. В понедельник вечером, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в палатках, были напуганы.

СУ СК России по Новосибирской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

«До конца разбирательств руководитель ВПК «Юный армеец» отстранен от руководства данным клубом. Рассматривается вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.

На заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Болотнинского района выявили нарушения со стороны руководителя МКУ «Молодежный центр» при организации похода с участием 50 детей – о данном мероприятии не были проинформированы соответствующие органы.

Детское учреждение не является палаточным лагерем, как было указано в некоторых публикациях СМИ, и не входит в официальный реестр организации отдыха детей и их оздоровления на территории Новосибирской области.

Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец», учитель биологии МБОУ СОГ №2 Болотное действовал исключительно по собственной инициативе и о своих действиях не информировал ни руководство школы, ни руководство Болотнинского района.

«Поступок, совершенный руководителем ВПК «Юный армеец» несовместим с профессиональной этикой педагогического работника. За подобные нарушения на руководителей организаций, работающих с детьми, должны быть наложены самые строгие взыскания – вплоть до увольнения», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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