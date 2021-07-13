Практикант погиб на стройке в Приангарье под рухнувшим краном

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело после гибели 19-летнего практиканта на стройке. Молодого человека придавило крановой установкой.

В июне на производственном участке вблизи поселка Янталь сотрудники строительной организации для погрузо-разгрузочных работ наняли 19-летнего практиканта. У парня не было допуска для такого вида работ.

В итоге при перемещении крановая установка упала на молодого человека, он погиб от травм несовместимых с жизнью.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Расследование продолжается.