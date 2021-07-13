Александр Петров описал свои отношения с Данилой Козловским

Актеры Александр Петров и Данила Козловский впервые сошли на съемочной площадке для создания сериала «Надвое». Петров рассказал, что отношения с коллегой из соперничества переросли в дружбу.

«Между нами в последние годы действительно существует скрытое соперничество», — сказал Петров в интервью изданию «Вокруг кино».

Александр Петров признался, что во время съемок сериала сумел подружиться с Козловским и даже перенял у звездного коллеги полезнее привычки, например, не опаздывать.

Петрова и Козловского можно будет увидеть в вместе в сериале Валерия Тодоровского «Надвое». По сюжету Костя и Саня — лучшие друзья и коллеги. Командировка в Санкт-Петербург готовит им мимолетное знакомство с двумя девушками, которое полностью изменит их жизни. Дата премьеры сериала пока не назначена.