Экзамен для получения охотничьего билета введут в России

Российские правительство решило обязать кандидатов на получение охотничьего билета проходить обучение и сдавать экзамен на знание требований охотничьего минимума.
В охотничий минимум входят основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности. Также будет необходимо иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями Минприроды, Минздрава, Минюста, МВД и Росгвардии.
Ведомствам необходимо представить в правительство доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 19 июля.
В Минприроды РФ напомнили, что охотничий билет дает право на покупку, хранение и ношение охотничьего оружия. Росгвардия предложила включить в перечень требований для получения охотничьего билета предоставление справки об отсутствии медицинских противопоказаний, что даст возможность на начальном этапе выявить граждан с противопоказаниями к владению оружием, пояснили в ведомстве.
Сейчас охотничий билет могут получить совершеннолетние лица с отсутствием непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, необходимо ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума, после чего охотник имеет право претендовать на оружие, ему также нужно оформить лицензию на приобретение.
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