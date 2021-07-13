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Экзамен для получения охотничьего билета введут в России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Российские правительство решило обязать кандидатов на получение охотничьего билета проходить обучение и сдавать экзамен на знание требований охотничьего минимума.

В охотничий минимум входят основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности. Также будет необходимо иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями Минприроды, Минздрава, Минюста, МВД и Росгвардии.

Ведомствам необходимо представить в правительство доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 19 июля.

В Минприроды РФ напомнили, что охотничий билет дает право на покупку, хранение и ношение охотничьего оружия. Росгвардия предложила включить в перечень требований для получения охотничьего билета предоставление справки об отсутствии медицинских противопоказаний, что даст возможность на начальном этапе выявить граждан с противопоказаниями к владению оружием, пояснили в ведомстве.

Сейчас охотничий билет могут получить совершеннолетние лица с отсутствием непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, необходимо ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума, после чего охотник имеет право претендовать на оружие, ему также нужно оформить лицензию на приобретение.

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