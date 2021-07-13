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Россия потребовала к себе уважения от США

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Россия не ждет услуг или помощи от Соединенных Штатов, Москва для взаимовыгодных отношений требует уважения от Вашингтона, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах. За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть», — цитирует ТАСС Антонова.

Как подчеркнул посол, Россия не нуждается в услугах или помощи со стороны США, но «для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения». «Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», — заявил посол

«В нынешней турбулентной глобальной обстановке нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова», — подчеркнул Антонов.

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Политика #Мир #Россия
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