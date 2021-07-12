НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров «получил» важный сигнал из США

Источник:
Sibnet.ru
88 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри — позитивный сигнал для отношений двух стран, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров перед началом переговоров.

«Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия готова к укреплению отношений на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов. По словам Лаврова, Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам.

Керри в ответ заявил, что между странами, безусловно, есть разногласия по некоторым вопросам, но климатическая повестка должна обсуждаться отдельно. «Она слишком важна, слишком значима, мы должны работать вместе», — сказал он.

Керри прибыл в Москву 12 июля. Ожидается, что он обсудит в России Парижское соглашение по климату и роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию.

Еще по теме
Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
Дипломат США украл железнодорожный указатель в России
Чехия отказалась размещать российскую систему ГЛОНАСС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае
Новосибирец погиб при восхождении на Актру
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
Самое популярное
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 241 голос
  • Elenapl5 — 169 голосов
  • MDIMAN — 141 голос
написать кричалку
Картина дня
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
Лавров «получил» важный сигнал из США
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Дипломат США украл железнодорожный указатель в России
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
23
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
Sibnet.Ru