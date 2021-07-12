Лавров «получил» важный сигнал из США

Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри — позитивный сигнал для отношений двух стран, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров перед началом переговоров.

«Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия готова к укреплению отношений на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов. По словам Лаврова, Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам.

Керри в ответ заявил, что между странами, безусловно, есть разногласия по некоторым вопросам, но климатическая повестка должна обсуждаться отдельно. «Она слишком важна, слишком значима, мы должны работать вместе», — сказал он.

Керри прибыл в Москву 12 июля. Ожидается, что он обсудит в России Парижское соглашение по климату и роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию.