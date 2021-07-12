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Цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя за всю историю наблюдений. В ходе торгов она достигла 55 720 рублей за тонну.

Тем самым цена Аи-92 превысила исторический максимум мая 2018 года. Дизельное топливо торгуется по цене 51 879 рублей за тонну, что также близко к рекордным значениям. Исторический рекорд для солярки был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну.

Российский топливный союз в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Участники рынка отмечают, что оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию.

Минэнерго ранее объясняло подорожание бензина общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. В мае в России вступил в силу скорректированный демпфер, призванный сдерживать цены на топливо.

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Экономика #Торговля #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Plaguer

А я ещё помню времена когда им говорили на "референдуме" что "хватит кормить империю".

Danilon

Государство лишь заботится о деклассированных элементах. Алкоголики, бездельники, бродяги и мелкие уголовники...

Uynachalnica

Ежели человек не контролирует объем выпитого, то каким образом тут телевизор виноват?!

Plaguer

У коллективного Запада подавляющее преимущество в экономике и людских ресурсах. Собственно ЯО это единственная...
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