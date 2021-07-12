Цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя за всю историю наблюдений. В ходе торгов она достигла 55 720 рублей за тонну.

Тем самым цена Аи-92 превысила исторический максимум мая 2018 года. Дизельное топливо торгуется по цене 51 879 рублей за тонну, что также близко к рекордным значениям. Исторический рекорд для солярки был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну.

Российский топливный союз в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Участники рынка отмечают, что оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию.

Минэнерго ранее объясняло подорожание бензина общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. В мае в России вступил в силу скорректированный демпфер, призванный сдерживать цены на топливо.