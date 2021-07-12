Дипломат США украл железнодорожный указатель в России

Сотрудник посольства США якобы похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, инцидент произошел весной на разъезде. Полиция установила, что похитителем оказался 30-летний мужчина, который украл знак и спрятал его в багажник своей машины с дипломатическими номерами.

«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно»,— написала Захарова.

Представитель МИД отметила, что своими действиями американец подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров поездов, так как железнодорожный узел в Тверской области является довольно оживленным участком пути.

«Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты»,— заключила Захарова.

Дипломат не стала называть имя сотрудника, похитившего железнодорожный знак. По неподтвержденным данным, похитителем железнодорожного указателя является сотрудник посольства США Паркер Уилсон.