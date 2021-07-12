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Ученые сфотографировали прозрачное существо в океане

Источник:
The Daily Mail
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Фото: © пресс-служба Института океана Шмидта

Редкого стеклянного осьминога сумели сфотографировать ученые в глубинах Тихого океана во время экспедиции близ островов Феникс. Существо имеет полностью прозрачное тело, сквозь которое видны внутренние органы

Осьминог Vitreledonella richardi известен науке с 1918 года, однако получить его качественные снимки до сих пор не удавалось из-за экстремальной глубины, на которых обитают эти существа. В основном исследователи изучали его останки, проглоченные другими хищниками.

Длина тела таких осьминогов может достигать 45 сантиметров, длина мантии — 11 сантиметров. Глаза стеклянного осьминога почти прямоугольной формы, а присоски очень маленькие и расположены далеко друг от друга.

Экспедицию в глубины Тихого океана организовали представители американского Института океана Шмидта. В ходе плавания ученые обследовали свыше 30 тысяч квадратных километров океана и совершили более 20 глубоководных погружений.

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west_nik

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