Ученые сфотографировали прозрачное существо в океане

Редкого стеклянного осьминога сумели сфотографировать ученые в глубинах Тихого океана во время экспедиции близ островов Феникс. Существо имеет полностью прозрачное тело, сквозь которое видны внутренние органы
Осьминог Vitreledonella richardi известен науке с 1918 года, однако получить его качественные снимки до сих пор не удавалось из-за экстремальной глубины, на которых обитают эти существа. В основном исследователи изучали его останки, проглоченные другими хищниками.
Длина тела таких осьминогов может достигать 45 сантиметров, длина мантии — 11 сантиметров. Глаза стеклянного осьминога почти прямоугольной формы, а присоски очень маленькие и расположены далеко друг от друга.
Экспедицию в глубины Тихого океана организовали представители американского Института океана Шмидта. В ходе плавания ученые обследовали свыше 30 тысяч квадратных километров океана и совершили более 20 глубоководных погружений.
west_nikЕсть на свете Бог! и однажды начнётся депортация с юго-востоке Украины(земель Российской Империи) бандеровцев,...
pepelmetalХахах)) как бы из самих из украины не депортировали после того как большая часть станет Российской
DanilonГосударство лишь заботится о деклассированных элементах. Алкоголики, бездельники, бродяги и мелкие уголовники...
PlaguerА я ещё помню времена когда им говорили на "референдуме" что "хватит кормить империю".