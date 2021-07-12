Рассекречено количество версий будущей Windows 11

Новая операционная система от Microsoft получит как минимум семь версий, список идентификаторов Windows 11 появился на сайте Bluetooth Special Interest Group.

Согласно перечню операционных систем, базовой модификацией является Windows 11 Home Edition, также есть три версии Pro — обычная, для рабочих станций и образовательных учреждений, пишет издание MySmartPrice.

Также будет выпущена отдельная версия ОС для образовательных учреждений и корпоративная версия Windows 11. Еще одна Windows 11 Mixed Reality будет выделена в отдельную версию операционной системы, она будет предназначена для устройств виртуальной реальности.

Ожидается, что официальный выход Windows 11 состоится 20 октября. Пользователи устаревших версия операционных систем от Microsoft смогут получить новинку бесплатно как минимум в течение года.