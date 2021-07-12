НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Рассекречено количество версий будущей Windows 11

Источник:
MySmartPrice
338 0
Фото: © Sibnet.ru

Новая операционная система от Microsoft получит как минимум семь версий, список идентификаторов Windows 11 появился на сайте Bluetooth Special Interest Group.

Согласно перечню операционных систем, базовой модификацией является Windows 11 Home Edition, также есть три версии Pro — обычная, для рабочих станций и образовательных учреждений, пишет издание MySmartPrice.

Также будет выпущена отдельная версия ОС для образовательных учреждений и корпоративная версия Windows 11. Еще одна Windows 11 Mixed Reality будет выделена в отдельную версию операционной системы, она будет предназначена для устройств виртуальной реальности.

Ожидается, что официальный выход Windows 11 состоится 20 октября. Пользователи устаревших версия операционных систем от Microsoft смогут получить новинку бесплатно как минимум в течение года.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае
Новосибирец погиб при восхождении на Актру
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
Самое популярное
WhatsApp изменит пользовательский интерфейс
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 241 голос
  • Elenapl5 — 169 голосов
  • MDIMAN — 141 голос
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
23
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
Sibnet.Ru