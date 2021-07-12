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Молнии на севере Индии за день убили не менее 60 человек

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr.

Порядка 60 человек погибли накануне на севере Индии из-за ударов молний, сообщают индийские СМИ со ссылкой на местных властей.

В выходные на регион обрушились муссонные дожди, сопровождающиеся грозами. В штате Уттар-Прадеш молнии стали причиной смерти 41 человека. Инциденты в основном происходили в сельской местности, а их жертвами оказывались женщины и дети, приводит РИА Новости сообщение местных СМИ.

В Раджхастане молния ударила в смотровую башню крепости Амбер близ Джайпура и убила сразу 11 туристов, которые делали в это время селфи. Еще девять человек погибли в разных местах штата в результате отдельных инцидентов с молниями.

Премьер-министр Нарендра Моди пообещал выплатить семьям погибших и пострадавшим финансовую компенсацию.

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