Молнии на севере Индии за день убили не менее 60 человек

Порядка 60 человек погибли накануне на севере Индии из-за ударов молний, сообщают индийские СМИ со ссылкой на местных властей.

В выходные на регион обрушились муссонные дожди, сопровождающиеся грозами. В штате Уттар-Прадеш молнии стали причиной смерти 41 человека. Инциденты в основном происходили в сельской местности, а их жертвами оказывались женщины и дети, приводит РИА Новости сообщение местных СМИ.

В Раджхастане молния ударила в смотровую башню крепости Амбер близ Джайпура и убила сразу 11 туристов, которые делали в это время селфи. Еще девять человек погибли в разных местах штата в результате отдельных инцидентов с молниями.

Премьер-министр Нарендра Моди пообещал выплатить семьям погибших и пострадавшим финансовую компенсацию.