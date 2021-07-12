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Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Потомство редчайших соколов балобанов, которых изъяли у браконьеров, выпустят в дикую среду в Горном Алтае, сообщила пресс-служба Сайлюгемского нацпарка.

13 редких птиц контрабандистам не удалось вывезти через таможню в Северной сети еще в 2018 году. птиц решили использовать для восстановления естественной популяции, но отпустить их на свободу было невозможно из-за трави и заболеваний у животных.

Все 13 птиц оказались самками. Их поместили в Центр разведения, реабилитации и содержания редких видов хищных птиц «Тайгун».

В июне этого года на охраняемой территории Сайлюгемского национального парка установили специальное гнездо для новых обитателей. Это так называемый хек, в который заселили молодых соколов.

Точное количество прибывших птиц ученые не разглашают, чтобы они не повторили судьбу своих родителей. За балобанами установлено наблюдение, организована скрытая подкормка, ведется притравка на живую добычу. Метод хекинга подразумевает постепенную адаптацию к самостоятельной жизни в дикой природе. Сейчас соколят выпускают только днем, в дальнейшем, когда молодые особи встанут на крыло и освоят территорию, они покинут временные гнезда, хеки будут демонтированы.

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