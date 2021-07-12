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Эксперт назвал НАТО расколотым альянсом и говорильней

Источник:
The Wall Street Journal
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Фото: © U.S. Department of State / Public domain

Членам НАТО не удается прийти к консенсусу даже по такому важнейшему вопросу, как общие угрозы — блок который рискует превратиться в «говорильню», считает декан Колледжа исследований в сфере международных отношений при Европейском центре Джорджа Маршалла Эндрю Михта.

С одной стороны, Польша, Румыния и страны Балтии видят в России «явную и реальную опасность», с другой стороны — очень осторожная Западная Европа, которая опасается рисковать своим экономическим ростом, пишет эксперт в статье «НАТО — расколотый альянс», опубликованной The Wall Street Journal.

«Берлин, похоже, намеревается работать с Россией, а не противодействовать ей с помощью комплексного подхода из политических и экономических шагов», — отмечает эксперт.

По его словам, такая же картина складывается и с Китаем. Вашингтон считает Пекин военной и экономической проблемой, Европа, хотя и воспринимает Поднебесную как стратегическую проблему, видит в ней и экономические возможности.

Михта уверен, что США и европейские союзники по НАТО в ближайшем будущем вряд ли достигнут консенсуса по вопросу о том, насколько серьезную угрозу будет представлять Китай. Также маловероятно, что продолжающееся давление России на восточный фланг НАТО подтолкнет Европу к перестройке своих вооружённых сил.

«Если члены НАТО не договорятся о геостратегических целях и не перевооружат свои армии, то альянс останется пустышкой и в конечном итоге превратится в очередную говорильню», — заключил эксперт.

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