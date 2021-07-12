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Новосибирец погиб при восхождении на Актру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Опытный турист из Новосибирска Георгий Шевелев разбился при восхождении на вершину Актру в Горном Алтае в минувшую субботу.

О гибели Шевелева сообщили его коллеги в группе секции горного туризма НГУ в соцсети «ВКонтакте». Новосибирец руководил восхождением группы туристов.

«Это был тренировочный выезд в рамках подготовки к походу, который летом он должен был вести. Гоша был очень опытным участником и руководителем, неоднократно ходившим и по данному маршруту, и по другим значительно более сложным, участник нескольких горных шестерок, но, к сожалению, такое случается», – написали в группе.

Шевелев сорвался с гребня при восхождении. На горе была связь, поэтому туристы сразу сообщили о трагедии в МЧС. Тело новосибирца нашли, но не смогли сразу забрать из-за погодных условий.

«По сообщению от МЧС, тело Гоши заберет вертолет, когда метеослужба сообщит о наличии погодного окна», – сказано в сообщении.

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