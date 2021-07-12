Xiaomi выпустит колонку с сервисами Mail.ru

Компания Xiaomi выпустит для российского рынка умную колонку с «Марусей» от Mail.ru Group, выход новинки ожидается до конца 2021 года.

Прежде китайский производитель работал в России с «Яндексом», с 2019 года интегрируя поддержку «Алисы» в собственные гаджеты для умного дома. Отмечается, что Xiaomi не намерена отказываться от сотрудничества с «Яндексом».

На сегодня «Маруся» интегрирована только в два собственных устройства компании — «Капсула» и «Капсула Мини», а также и колонку под брендом Prestigio. У «Яндекса» партнерских колонок больше — их выпускают LG, JBL, Elari и Prestigio.

Продажи колонок с голосовыми помощниками в России в январе-мае 2021 года выросли в полтора раза — до 300 тысяч устройств. Лидерство на рынке захватили колонки «Яндекса», их было продано 256 тысяч штук.