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Составлен рейтинг самых необычных высокооплачиваемых вакансий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: allthishappiness / Attribution License

Вакансии инженера лаборатории в Якутии и сборщика ягод вошли в топ самых необычных высокооплачиваемых предложений о работе в РФ.

Рейтинг самых высокооплачиваемых сезонных предложений работы в России составил сервис «Работа.ру».

Один из самых высоких доходов – до 150 тысяч рублей в месяц – доступен инженеру лаборатории в Якутии. От соискателя требуется образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности, навык работы с холодной регенерацией и асфальтобетонными смесями. Работодатель предоставляет бесплатное питание, общежитие, спецодежду и компьютер с доступом в интернет, а также компенсирует затраты на проезд.

На доход до 150 тысяч рублей также может рассчитывать стюард морского пассажирского флота. У соискателя должны быть соответствующий сертификат, действующий загранпаспорт. Вакансия предполагает работу на круизных лайнерах по всему миру.

Столько же может получать сборщик лесных ягод в Карелии. Соискателю необходимо иметь крепкое здоровье и уметь ориентироваться в лесу.

В топе высокооплачиваемых сезонных работ также оказались упаковщик на птицефабрике (94 тысячи рублей), горничная в детский лагерь в Ленинградской области (93 тысячи), упаковщик салфеток в Москве (86 тысяч).

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