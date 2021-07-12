Россия привлечет 1,6 трлн рублей на производство самолетов

Минпромторг России разработал проект по поддержке и выводу на рынок российских гражданских самолетов и созданию пяти новых типов вертолетов, говорится в паспорте проекта.

В рамках плана создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности» министерство намерено до 2030 года произвести 735 новых гражданских воздушных судов, приводит «Коммерсантъ» паспорт проекта.

Минпромторг планирует вывести на рынок самолеты ИЛ-114, МС-21 и ЛМС-901 «Байкал», а также Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. В ведомстве ожидают, что реализация проекта обеспечит закупку российских самолетов и вертолетов компаниями с государственным участием, а также позволит увеличить загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий авиационной отрасли до 80-90%.

Суммарно проект Минпромторга потребует около 1,84 триллиона рублей до 2030 года, 244 миллиарда из которых должны составить средства федерального бюджета. Более 1,59 триллиона рублей ведомство рассчитывает получить из Фонда национального благосостояния.