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Холодный фронт придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодный фронт пройдет над Новосибирском на этой неделе, жара ослабнет, начнутся дожди и грозы, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«14 июля (в среду) мы ожидаем прохождения через территорию города холодного атмосферного фронта, которое будет сопровождаться интенсивными дождями, грозами, усилением ветра до 16 метров в секунду. Произойдет ослабление жары», – рассказала синоптик.

Вторник еще будет жарким. Ночь ожидается без осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ночные температуры будут на уровне 14-16, дневные – 27-29 градусов.

В среду и ночью, и днем ожидаются кратковременные дожди, усилится ветер. Ночью будет 16-18, днем – 25-27 градусов тепла.

Похолодание начнется в четверг. Ночь и день будут дождливыми, ночью еще будет тепло – 14-16, днем – уже 18-20 градусов с понижением температуры.

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