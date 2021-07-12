Лисы повадились обманывать туристов на Байкале

Лисы, вышедшие из леса в Забайкальском национальном парке, поняли, что могут обманывать людей «жалобным» видом и выпрашивать еду. Специалисты просят никогда не давать пищу дикому зверю, сообщила пресс-служба «Заводного Подлеморья».

«В бухте Змеевая наших гостей встречает лис, прямо рядом с купальнями. Шубка летняя, не такая богатая и пушистая как зимняя, но он старается, подходит к купающимся, смотрит в глаза, заигрывает, жжет рыжим цветом и играет в гляделки-выпрашивалки с отдыхающими», — написали на странице заповедника в Instagram.

Но верить рыжим плутовкам нельзя, для их же безопасности, отмечают специалисты. Им категорически запрещена «человеческая» еда, а своей достаточно в лесах, просто животные ищут легкие способы добычи пропитания.

«Как маленькие дети, они тащат в рот все, что им предложат. Пищеварение животных совсем не приспособлено для подобной пищи, приняв которую, лиса может погибнуть, жестоко мучаясь в течение несколько дней. И тем более опасно, что зверь привыкает к человеку, становится зависимым от него», — объяснили сотрудники заповедника.

Они подчеркнули, что у каждого зверя свой рацион, и никто из них не голодает, «какие бы глазки они вам не делали».