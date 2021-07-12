Пьяный водитель в Красноярске сбил женщину с коляской  

Пьяный водитель сбил мать с коляской, в которой лежал четырехмесячный ребенок, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В понедельник на улице Щорса, 7 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал на тротуар, наехал на коляску с ребенком и ларек с мороженым.

В результате происшествия ребенок в коляске и его мама, продавец ларька, доставлены в больницу.

Водителя на месте происшествия оперативно задержал наряд ППС, который находился недалеко от места происшествия. В результате ДТП водитель не пострадал, в ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.