«Черная вдова» мощно стартовала в российском прокате

Фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон стал лидером проката уикенда, премьера собрала в российских кассах больше 280 миллионов рублей, что почти в два раза больше предыдущих лидеров.

Фильм «Черная вдова» стартовал в прокате 8 июля, за уикенд, по предварительным данным, картина собрала 284 миллиона рублей. Это самый мощный старт среди предыдущих лидеров проката.

Ранее прокат возглавлял мультфильм «Лука», который собрал самую большую кассу. Премьерный выходные принесли анимации 132,5 миллиона рублей. До него лидерство принадлежало «Круэлле», которая на старте собрала 177 миллионов.