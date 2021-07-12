НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Томский первоклассник изобрел устройство для ухода за растениями

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © администрация Томска

Первоклассник из Томска Владимир Рычков разработал проект «Умное устройство для ухода за растениями», который признали лучшим на всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик», сообщила администрация города.

До конкурса первоклассник прошел федеральную инженерную бизнес-игру «Школьный акселератор», где научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку. В бизнес-игре он придумал свой проект умного устройства для ухода за растениями.

На конкурс подали заявки более 2 тысяч школьников из 68 регионов РФ. Изобретение томича признали лучшим в младшей возрастной категории.

Еще по теме
Всероссийский выпускной для студентов вузов пройдет онлайн
Путин поддержал совместную учебу мальчиков и девочек
Рособрнадзор оценил отмену ЕГЭ
Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске
смотреть все
Томск #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Международный заплыв стартовал на Байкале
Медведь наследил возле музея в Бурятии
Пьяный водитель в Красноярске сбил женщину с коляской  
Китайское СМИ рассказало, как почувствовать «вкус Сибири»
Самое популярное
WhatsApp изменит пользовательский интерфейс
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Запад назвал «гигантскую» проблему российской «Арматы»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 227 баллов
  • ld_andrey — 227 баллов
  • Шурик96 — 217 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Стартовали крупнейшие в истории учения Росгвардии
Определен строк достройки «Северного потока — 2»
Сборная Италии одолела Англию и стала чемпионом Евро-2020
Отменены федеральные штрафы для безбилетных пассажиров
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
23
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
Sibnet.Ru