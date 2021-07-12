Томский первоклассник изобрел устройство для ухода за растениями

Первоклассник из Томска Владимир Рычков разработал проект «Умное устройство для ухода за растениями», который признали лучшим на всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик», сообщила администрация города.

До конкурса первоклассник прошел федеральную инженерную бизнес-игру «Школьный акселератор», где научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку. В бизнес-игре он придумал свой проект умного устройства для ухода за растениями.

На конкурс подали заявки более 2 тысяч школьников из 68 регионов РФ. Изобретение томича признали лучшим в младшей возрастной категории.