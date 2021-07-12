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«Скорая» перевернулась в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео vk.com/aomsk

Автомобиль скорой помощи с пациентом перевернулся в Омске, в аварии никто не пострадал. Видео ДТП появилось в соцсетях.

Запись аварии, которая произошла возле «Меги» в субботу, опубликовали в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

«Скорая ехала с пациентом. Все живы», – сообщил очевидец происшествия. В кадре видно, как автомобиль скорой помощи ехал на красный свет со включенными спецсигналами, когда в него врезалась машина. От удара «скорая» перевернулась.

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