«Скорая» перевернулась в Омске

Фото: кадр из видео vk.com/aomsk
Автомобиль скорой помощи с пациентом перевернулся в Омске, в аварии никто не пострадал. Видео ДТП появилось в соцсетях.
Запись аварии, которая произошла возле «Меги» в субботу, опубликовали в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».
«Скорая ехала с пациентом. Все живы», – сообщил очевидец происшествия. В кадре видно, как автомобиль скорой помощи ехал на красный свет со включенными спецсигналами, когда в него врезалась машина. От удара «скорая» перевернулась.
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