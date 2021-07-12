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Определен строк достройки «Северного потока — 2»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Nord Stream AG

Глава компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства.

«Работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», — цитирует РИА Новости заявил он Варнига.

По его словам, компания учитывает, что все еще «велик риск» дополнительных санкций со стороны США, и это нельзя игнорировать.

Как пишут немецкие СМИ, Вашингтон и Берлин могут урегулировать разногласия по «Северному потоку — 2», назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубы потеряет статус транзитера российского газа. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Против проекта выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Президент Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении укладки первой газопровода.

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