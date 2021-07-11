Определен первый носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что первым штатным носителем "Цирконов" станет фрегат "Адмирал Головко"», — сказал ТАСС источник.

«Адмирал Головко» — третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

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Сейчас основное ударное оружие фрегатов — ракетный комплекс «Калибр-НК». «Адмирал Горшков» принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость около 9 М (девять скоростей звука) и поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.