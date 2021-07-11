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МИД России осудил Францию за дискриминацию российских вакцин

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Москва осуждает Париж за дискриминационные заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», — цитирует ТАСС Захарову.

Она отметила, что французское внешнеполитическое ведомство не вправе диктовать странам, какими препаратами прививаться.

По словам Захаровой, такие высказывания демонстрируют, что МИД Франции «обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину».

Представитель МИД России обратила внимание, что глава комитета Франции по вакцине от ковида Мари-Поль Кьени заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. «Просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог», — заключила Захарова.

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