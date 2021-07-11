Нарколог объяснил, почему не стоит выпивать перед телевизором

Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
По его словам, когда человек чем-то очень увлечен, будь то фильм, который демонстрируют по телевизору, интересное видео в интернете, переписка в соцсетях, то на все остальное он не обращает особого внимания. В такой ситуации очень опасно употреблять спиртные напитки, ведь человек не контролирует количество выпитого, объяснил психиатр-нарколог.
«Алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, но, к сожалению, затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны», — сказал Казанце в беседе на радио Sputnik.
Он отметил, что употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя.
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