Эксперт посоветовал стать невидимыми для мошенников

Эксперт по безопасности дал совет, как стать невидимым для мошенников и спамеров, но при этом не пропускать важные сообщения и звонки. Вопрос, как стать незаметным для аферистов стал очень актуальным, сказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами», — цитирует «Прайм» эксперта.

По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные — использовать отдельную электронную почту.

Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных, добавил Мясоедов.

Если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, отметил эксперт.

«Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка. Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров» — заключил Мясоедов.