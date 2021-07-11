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Тело утопленника нашли в воде у пляжа в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Тело мужчины в самый разгар дня нашли на многолюдном пляже «У Обского моря» в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Тело мужчины в воде у берега обнаружил один из отдыхающих. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.

«Около 13.47 (по местному времени) в районе парка «У моря Обского» обнаружено тело мужчины, на вид 30-35 лет. По предварительным данным, тело находилось в воде несколько дней», — рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливается личность погибшего. Назначена судмедэкспертиза.

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