Тело утопленника нашли в воде у пляжа в Новосибирске

Тело мужчины в самый разгар дня нашли на многолюдном пляже «У Обского моря» в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Тело мужчины в воде у берега обнаружил один из отдыхающих. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.

«Около 13.47 (по местному времени) в районе парка «У моря Обского» обнаружено тело мужчины, на вид 30-35 лет. По предварительным данным, тело находилось в воде несколько дней», — рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливается личность погибшего. Назначена судмедэкспертиза.