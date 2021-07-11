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Пентагон предупредил о растущем риске ядерной войны

Источник:
Daily Mail
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Мир приближается к ядерной войне, поскольку Россия и Китай разрабатывают новые ядерные ракеты, бомбардировщики и подводные лодки, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад Минобороны США по ядерным операциям.

Кроме того, Северная Корея ускорила испытания ракет, способных достичь континентальной части США, а Иран в настоящий момент обладает технологиями, позволяющими в течение года создать ядерное оружие, если Тегеран того захочет.

В документе говорится, что США с 2010 года пытались вести переговоры о сокращении ядерных возможностей, но «ни один из потенциальных противников не уменьшил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни количество ядерного оружия, которым он располагает. Более того, они решительно двинулись в противоположном направлении».

В результате в нескольких частях мира возросла вероятность региональных конфликтов с участием противников, обладающих ядерным оружием, а также увеличились шансы на перерастание кризисов в ядерные конфликты, уточняется в документе.

Россия модернизировала свои советские средства доставки боеголовок, а также использует новые ядерные боеголовки и пусковые установки и разрабатывает три новых вида межконтинентальных ядерных вооружений.

Китай также расширил свой ядерный потенциал, в том числе приняв на вооружение свои «самые современные» ракеты, запускаемые с подводных лодок, отмечается в статье.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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