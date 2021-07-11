Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение — передать кому-то банковскую карту и назвать пин-код вовсе не то же самое, что отдать деньги.

Фактически кассационный суд разрешил называть посторонним пин-код своей карты и даже пароли к онлайн-банкингу. Но, если хозяин доверил кому-то снять деньги со своей карты, последний не вправе взять с нее больше, чем разрешили. Иначе обвинят по уголовной статье, приводит «Российская газета» разъяснение суда.

Иными словами, правило, как пользоваться чужой картой с разрешения хозяина, совершенно простое: надо снять ровно столько, сколько сказано. Ни копейкой больше, сказали в суде.

Еще в 2018 году в УК были внесены изменения, согласно которым кража денег с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере. Это называется квалифицирующим составом.

Так что какую бы сумму ни снял без спроса человек, это будет кражей. Причем кражей такой, будто бы он вытащил из чужого кармана крупную сумму.