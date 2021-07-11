Украина испугалась новых российских «Северных потоков»

Киев еще пока верит в возможность остановить строительство российского газопровода «Северного потока — 2», следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы.

«"Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», — цитирует РИА Новости Жовкву.

Он повторил популярный среди украинских политиков тезис: так, по его мнению, «Северный поток — 2» угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа.

«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим "Северным потоком — 2" последуют и новые проекты», — предостерег Жовква.

Киев постоянно призывает остановить строительство газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.

Сейчас строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.