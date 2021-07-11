Врач рассказал о главных распространителях COVID-19

Некоторые люди способны длительное время выделять коронавирус, хотя сами пребывают в бессимптомном течении болезни, сообщил доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем «супер-распространителями». Их не так много в процентном соотношении», — сказал Коновалов в интервью ТАСС.

Врач также отметил, что поскольку сами носители вируса не испытывают никаких симптомов заболевания, это упрощает передачу инфекции другим людям.

Ранее о высокой степени заразности больных коронавирусов без симптомов также рассказывал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. По словам эксперта, бессимптомные заболевшие занимают 20–40% от общего числа зараженных коронавирусом. «Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — говорил он.