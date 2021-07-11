Начались серийные поставки «Терминатора-2» в российскую армию

«Уралвагонзавод» начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил генеральный директор концерна Александр Потапов.
«Серийные поставки БМПТ уже начались. Могу сказать совершенно четко - в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских вооруженных сил», — сказал Потапов в интервью ТАСС.
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БМПТ «Терминатор-2» выполнена на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.
Главным ее отличием от базовой версии «Терминатора» является экипаж, сокращенный до трех человек (было пять).
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