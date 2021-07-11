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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ее деятельности в 2020 году обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Алексея Навального, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В документе ОЗХО указывается, что Секретариат организации направил группу для оказания технической помощи «в связи с подозрением на отравление российского гражданина» по просьбе Германии 20 августа 2020 года — в день инцидента с Навальным».

Захарова отметила, что «20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием».

«Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием», — сказала представитель МИД России.

Она сообщила, что в ходе заседания по рассмотрению доклада российская сторона потребовала генсека Техсекретариата ОЗХО объяснить эту несостыковку, тот не смог ответить, «сидел и молчал».

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что его отравили веществом из группы «Новичок». Москва заявила, что до вывоза Навального в Берлин  отравляющих веществ в его организме выявлено не было.

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Политика #Мир #Россия
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