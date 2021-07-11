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Макгрегор сломал ногу и проиграл поединок Порье

Источник:
РБК
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сломал ногу в концовке первого раунда поединка с американцем Дастином Порье. Врачи остановили бой и победу присудили Порье.

Американец в начале схватки успел провести тейкдаун и обработать соперника в партере. Макгрегор поднялся, но за секунды до гонга сломал ногу, неудачно оступившись.

Победа Порье была присуждена техническим нокаутом. Это уже третий бой между Порье и Макгрегором. В первом, который состоялся в 2014 году, ирландец нокаутировал оппонента в первом раунде. Во втором, в январе 2021-го, Порье взял верх техническим нокаутом.

Теперь на счету Макгрегора стало 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В активе 32-летнего Порье стало 28 побед и шесть поражений, один поединок был признан несостоявшимся.

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Спорт #Единоборства #Видеоновости
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