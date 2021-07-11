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Гидрометцентр предупредил о похолодании в Западной Сибири

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Резкое понижение температуры воздуха на 15-16 градусов ожидается на следующей неделе на юге Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее некомфортная погода с точки зрения температуры будет на Урале и юге Западной Сибири. Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири — 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля – тоже около 30 градусов, 13 июля начнется понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня — уже 14 градусов». — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в Западной Сибири будет резкое понижение температуры воздуха на 15-16 градусов.

Вильфанд также добавил, что на следующей неделе температура ниже нормы на три-пять градусов ожидается в регионах Урала. В частности, в Екатеринбурге максимальная температура воздуха днем составит 21-24 градуса тепла.

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